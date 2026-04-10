إسرائيل: نتنياهو يطلب تأجيل موعد الإدلاء بشهادته في المحكمة

استنادًا إلى التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها إسرائيل، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تأجيل شهادته مجددًا في محاكمته المطولة بتهم الفساد، والمقرر استئنافها الأسبوع الوشيك.

قدم مكتب نتنياهو مذكرةً إلى المحكمة جاء فيها: "نظراً لأسباب أمنية ودبلوماسية سرية تتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها دولة إسرائيل والشرق الأوسط، لن يتمكن رئيس الوزراء من الإدلاء بشهادته في الإجراءات القانونية لمدة أسبوعين على الأقل".

وينفي نتنياهو، أول رئيس وزراء إسرائيلي يُتهم بارتكاب جريمة، تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة التي وُجهت إليه عام 2019. وقد تأجلت محاكمته، التي بدأت عام 2020 والتي قد تُفضي إلى أحكام بالسجن، مرارًا وتكرارًا بسبب التزاماته الرسمية.

وبعد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، والذي أوقف الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية على إسرائيل، صرّحت محكمة القدس المركزية بأنه "مع رفع حالة الطوارئ وعودة النظام القضائي إلى العمل، ستُستأنف الجلسات كالمعتاد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حث حليف نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مراراً وتكراراً على إصدار عفوٍ عنه.

وردّ مكتب هرتسوغ في رده بأن إدارة العفو في وزارة العدل ستجمع الآراء لتقديمها إلى المستشار القانوني للرئيس، الذي سيصوغ توصيةً وفقاً للإجراءات المتبعة.