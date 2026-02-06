لبنان: استقالة مسؤول كبير في حزب الله

استقال وفيق صفا، رئيس وحدة الاتصال والتنسيق في حزب الله، من منصبه، اليوم الجمعة)، وأكد حزب الله استلام استقالته، إلا أن السبب المحدد لطلبها لم يتضح بعد. وتتولى وحدة الاتصال والتنسيق، التي كان يرأسها صفا، مسؤولية العمل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. وكان صفا قد قدم استقالته قبل فترة، إلا أن القيادة قبلتها اليوم بعد إصراره على قراره.

وكان صفا، البالغ من العمر 65 عامًا، قد أشرف، من بين أمور أخرى، على المفاوضات التي أفضت إلى صفقة تبادل الأسرى التي أُطلقت بموجبها عملية إطلاق سراح الإسرائيليين، اللواء إيهود غولدواسير واللواء إلداد ريغيف، مقابل إطلاق سراح أسرى لبنانيين كانوا محتجزين في إسرائيل. وكان الجنديان قد اختُطفا عام 2006، وهي عملية اختطاف أدت إلى اندلاع حرب لبنان الثانية التي استمرت 34 يومًا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن "قيادة حزب الله قبلت، اليوم الجمعة، ‌استقالة ‌المسؤول ⁠الأمني ​​البارز ​فيها، ‌وفيق صفا"، وكان ⁠صفا، الذي يتولى مسؤولية العمل مع ​الأجهزة الأمنية اللبنانية، قد نجا ⁠من محاولة اغتيال إسرائيلية في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2024.

وتأتي الاستقالة بعدما قلص الحزب صلاحيات صفا، بالتزامن مع تغيير في هيكليته بدأ نهاية العام الماضي، عبر إقالة شخصيات وتعيين بديل عنهم.

وتضاربت المعلومات حول الشخصية التي جرى تعيينها خلفاً لصفا، فيما أجمعت على سعي الحزب لاختيار شخصية أقل استفزازاً لبعض الأطراف واعتماد نبرة مختلفة عما سبقه في تواصله مع الدولة والخارج. وأبرز الأسماء التي جرى تداولها لخلافة صفا، هي حسين بردى، وحسين عبد الله، ومحمد مهنا.