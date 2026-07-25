ذكرت صحيفة "التلغراف" في تقرير لها، اليوم السبت)، أن "إيران حاولت تهريب عملاء سريين إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية"مشيرة إلى أن "سلطات إنفاذ القانون البريطانية أحبطت دخول مشتبه بهم على صلة بأجهزة المخابرات الإيرانية بعد محاولتهم عبور القناة في قوارب صغيرة".

وأفادت الصحيفة بأن "طرق التهريب هذه، التي أنشأتها طهران في الشرق الأوسط قبل عقود لنقل الأسلحة والصواريخ والأموال إلى ميليشياتها وفروعها في لبنان وسوريا، قد وصلت الآن إلى أوروبا".

ووفقًا لمصادر إيرانية ومهربين على طول الطريق، فإنه بالإضافة إلى تهريب المخدرات كالهيروين والمهاجرين، تُستخدم هذه الطرق حاليًا لتهريب مواطنين تعتزم إيران استخدامهم كعملاء على الأراضي البريطانية.