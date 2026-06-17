قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن ملف مواجهة حزب الله في لبنان، وذلك خلال تصريحات أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان بفرنسا.

وأكد ترامب، رداً على سؤال للصحفيين، أنه تحدث بالفعل مع الرئيس السوري حول هذا الملف، مشيراً إلى أنه سيقدم تفاصيل إضافية لاحقاً، دون الكشف عن مضمون المحادثات أو طبيعة التفاهمات المحتملة بين الجانبين.

كما اشاد ترامب بالشرع قائلا:"لقد قام الرئيس السوري الحالي بعمل استثنائي. تمكن من توحيد البلاد في عام ونصف، وهو ما يشبه وضعنا إلى حد كبير - عام ونصف، أي في نفس النطاق الزمني تقريبًا وأضاف قالوا لي: "لا تقترب منه، من فضلك. إنه رجل عنيف جدًا، ينتمي لتنظيم القاعدة." قلت: "حسنًا، أعرف شيئًا واحدًا - رجل من الكشافة لن يحل المشكلة."

https://x.com/i/web/status/2067285025859506321 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتابع :"وفي الحقيقة، لقد قام بعمل ممتاز. كان سيسعده تولي الأمر بنفسه، كما تعلمون. حزب الله عدوه، وكان سيتحرك فورًا. لكنه لم يكن ليُهدم المباني كلما سمع بوجود أحد فيها. كان سيذهب ويستولي عليها ببساطة، بطريقة مُحددة ودقيقة..لكنني لا أعرف إن كان الناس يريدون ذلك.ربما لا. ربما لا يريد لبنان ذلك. علينا أيضًا أن نأخذ موقف لبنان في الحسبان إلى حد ما.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من انتقادات وجهها ترامب لإسرائيل، حيث أشار إلى أن أساليبها في التعامل مع حزب الله لم تحقق النتائج المرجوة، رغم استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

كما وصف ترامب الوضع في لبنان بأنه "نزاع ثانوي" مقارنة بالملف الإيراني، الذي اعتبره التحدي الأكبر والأكثر خطورة في الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.