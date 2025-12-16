تجنيد آلاف العناصر بالفعل: هكذا تعيد حماس بناء نفسها في قطاع غزة

في الوقت الذي يظهر فيه تنظيم حماس للدول الوسيطة أنه يرغب في استمرار وقف إطلاق النار، يقوم التنظيم في الخفاء بإعادة بناء نفسه كتنظيم عسكري قوي، تحت غطاء وقف إطلاق النار. وفقاً لمعطيات داخلية نشرها المراسل العسكري للقناة العبرية يانون شالوم يتيح، منذ بداية وقف إطلاق النار نجحت حماس في تجنيد حوالي 3,000 عنصر جديد.

في حماس يدركون أن مواردهم محدودة، ولذلك يركّز التنظيم على إعادة تأهيل منظومات أساسية لأهداف أكثر تحديدًا، وإعادة التنظيم في جوانب التسليح.

من المرجح أن حماس لم تعيّن بعد بديلاً لرائد سعد، الرجل الثاني في التنظيم الذي تم اغتياله يوم السبت. التقدير هو أنه سيتم تعيين شخص من رؤساء الأقسام في مقر التصنيع التابع لحماس، لكن معظمهم شباب وليسوا ذوي خبرة مثل سعد، ولم يعيشوا الواقع قبل الحرب.