مسؤولون أمريكيون كبار: "ترامب قرر مهاجمة إيران - السؤال فقط هو كيف ومتى"

في وقت يواصل فيه النظام الإيراني قمع الاحتجاجات الداخلية بعنف، تتجه الأنظار إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيمضي قدماً في تهديداته ويتدخل لإسقاط النظام في طهران.على ضوء ذلك أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناتنا العبرية عميحاي شتاين، إنه أجرى محادثات مع عدد من المسؤولين الكبار الذين أشاروا إلى أن الرئيس ترامب اتخذ قراراً مبدئياً بتنفيذ هجوم، مع بقاء الغموض قائماً حول طبيعته وتوقيته

وفقًا للمصادر - القرار قد اتُّخذ وترامب سيساعد المتظاهرين الإيرانيين الذين يخرجون كل مساء إلى الشوارع. بالفعل قرر التدخل، لكن السؤال هو متى وكيف.

هذا الموضوع قيد نقاشات مكثفة تُجرى في واشنطن، حيث يحاولون أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون مساعدة المتظاهرين من خلال هجوم عسكري - أي مهاجمة هدف تابع للنظام، أو بطريقة أخرى قد تكون هجومًا سيبرانيًا أو من خلال إدخال وسائل ستارلينك.

بالإضافة إلى ذلك، الموضوع قيد النقاش في قمة الإدارة الأمريكية، وأصبحت النقاشات أكثر كثافة وأهمية بعد الاحتجاجات التي جرت خلال نهاية الأسبوع، حيث خرج مئات الآلاف من المتظاهرين وسقط العديد من القتلى.