الهند تطلق تحقيقاً مستقلاً في رحلة "فلاي دبي": "يُشتبه في انتماء الطيار إلى خلية عدائية"

أطلقت الوكالة الفيدرالية الهندية، اليوم السبت، تحقيقًا مستقلًا في حادثة رحلة "فلاي دبي". و"يجري التحقيق في شبهة انتماء الطيار إلى خلية أو تواصله مع منظمة إرهابية". وعلمت قناة i24NEWS أن المحققين الهنود يعتزمون طلب المساعدة من إسرائيل. كما علمت أنهم تقدموا بطلب للحصول على سجلات الاتصالات من الطائرة وبيانات الصندوق الأسود.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الطيار، بعد قبوله في "فلاي دبي"، طلب من تلقاء نفسه الانضمام إلى رحلات تل أبيب. بالإضافة إلى ذلك، كشف الفحص الجنائي عن تطابق بين إصابة الكابتن سميث وأداة الهجوم - وهي فأس الطوارئ.

في وقت سابق من اليوم، بعث الرئيس إسحاق هرتسوغ برسالة إلى الكابتن سميث ماخار، أعرب فيها عن امتنان دولة إسرائيل العميق لشجاعته وتصميمه الاستثنائيين، اللذين تجليان في أفعاله الشجاعة التي حالت دون وقوع كارثة كبرى. وتمنى الرئيس في رسالته للكابتن ماخار الشفاء العاجل، ودعاه لزيارة القدس بعد تعافيه. تلقى الكابتن ماخر الرسالة في المستشفى.

كما أعلن رئيس الدولة منح الكابتن ماخر "وسام الرئيس للشجاعة المدنية". وقال: "أود أن أعرب عن تقديري وامتناني للطيار الهندي، الكابتن سميث ماخر، الذي قاتل ببسالة رغم إصابته البالغة، وتمكن بكل ما تبقى لديه من قوة من فتح باب قمرة القيادة. ومن هنا، أرسل إليه، نيابةً عنّا جميعًا، أطيب تمنياتي بالشفاء العاجل والكامل. وأعتزم تكريمه أيضًا، كما أوصت اللجنة، بمنحه وسام الرئيس للشجاعة المدنية".

وأشاد هيرتسوغ في رسالته بثبات الكابتن في مواجهة الخطر المحدق: "إن قدرتك على استجماع القوة لتجاوز الألم، والتعامل مع الخطر المباشر على حياتك، وممارسة الحكمة، لدليل على قوة شخصيتك وبطولتك العظيمة".

أشاد هيرتسوغ في رسالته بثبات الكابتن في مواجهة الخطر الجسيم: "إن قدرتك على استجماع القوة لتجاوز الألم، والتعامل مع التهديد المباشر لحياتك، وممارسة الحكمة، لدليل على قوة شخصيتك وبطولتك العظيمة".

أشار الرئيس أيضًا إلى أعمال النقيب باعتبارها جزءًا من الرابطة التاريخية بين الهند وإسرائيل، وذكر الجنود الهنود الذين قاتلوا في الأراضي المقدسة قبل أكثر من قرن. وكتب: "إن عملك البطولي يضعك في مصاف الجنود الهنود المتميزين الذين خاطروا بحياتهم قبل أكثر من قرن لتحرير مدن في الأراضي المقدسة، وبذلك أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من تاريخ إسرائيل. أنت، أيها النقيب ماخار، ستصبح الآن جزءًا ثمينًا من تاريخ شعبنا، وجزءًا آخر يعزز الرابطة بين جمهورية الهند ودولة إسرائيل". واختتم هرتسوغ قائلاً: "بينما تبدأ رحلة تعافيك ببطء، أعلم أنك في أيدٍ أمينة مع أصدقائنا وشركائنا الأعزاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ندعو جميعًا من أعماق قلوبنا لشفائك التام والعاجل، وأتطلع، حالما تستعيد قوتك، إلى الترحيب بك في القدس والتعبير لك عن تقدير ومحبة أمتنا الممتنّة".