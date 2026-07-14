بعد يوم من نشر تحقيق نيويورك تايمز: نشرت شبكات إيرانية اليوم (الثلاثاء) توثيقًا يظهر فيه الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، في مراسم إحياء ذكرى لعلي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران الذي قُتل في الحرب مع إسرائيل. كما هو معلوم، زُعم في التحقيق أن أحمدي نجاد اعتُقل على يد الحرس الثوري بعد أن جُنّد من قبل إسرائيل.

كما ذُكر، تأتي وثائق الرئيس السابق في ظل التحقيق الذي نُشر أمس، والذي أفاد بأن رئيس جامعة لودوفيكا في بودابست تلقى طلبًا مفاجئًا في أوائل عام 2024 من مسؤول حكومي مجري رفيع المستوى، طلب منه عقد مؤتمر حول تغير المناخ ودعوة أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق الذي تعرض لانتقادات واسعة. وذكر المسؤول في حديثه مع رئيس الجامعة أن الغرض من المؤتمر هو تمكينه من إجراء مناقشات سرية مع مسؤولين في المخابرات الإسرائيلية.

مصادر أمريكية وإيرانية مطلعة على تفاصيل العملية زعمت أن الزيارة المذكورة - وزيارة أخرى في عام 2025 - كانتا جزءًا من جهد إسرائيلي استمر سنوات لتجهيز الرئيس الإيراني السابق كأصل استخباراتي، لكي يتم تعيينه في اللحظة الحاسمة كقائد جديد لإيران.

أفاد أيضاً، نقلاً عن مصادر أمريكية سابقة، أن الخطوة اعتُبرت ذات أولوية عالية في إسرائيل - وأن رئيس الموساد آنذاك دادي برنع التقى به في هنغاريا عام 2024. وبعد وقت قصير من ذلك، أعلن الموساد أنه أقام اتصالاً مع أحمدي نجاد.

في صحيفة نيويورك تايمز أشاروا إلى أن قرار إسرائيل بالاعتماد على برنامج تغيير النظام الإيراني حول أحمدي نجاد، الذي كان معروفًا بتسريع البرنامج النووي الإيراني، وبالدعوة المستمرة لتدمير إسرائيل وكونه من منكري الهولوكوست – يشكل تحولًا استثنائيًا في ملحمة العلاقات بين الدولتين.

بحسب مصادر أمريكية، دفعت إسرائيل سرا تكاليف السكن والسفر التي كانت مخصصة له، كما التقى به مسؤولون إسرائيليون في الخارج في عدة مناسبات، بما في ذلك خلال زياراته إلى بودابست. بلغت الجهود ذروتها في نهاية شهر فبراير من هذا العام، في بداية عملية "زئير الأسد"، مع عملية جريئة لإنقاذه أثناء خضوعه لمراقبة مشددة في طهران. كان الهدف هو دفع خطة إسقاط النظام الحالي، وغرس أحمدي نجاد كقائد جديد – إلا أن الجهود باءت بالفشل.

وفقًا للتفاصيل التي تظهر في التقرير، منزله تعرّض للإصابة في 28 فبراير، في ضربة الافتتاح للعملية في إيران – ووفقا لمصادر إيرانية، وصلت سيارة بيجو سوداء إلى المكان وأنقذته بسرعة من الموقع. مصادر أمريكية وإيرانية مطلعة على تفاصيل العملية أوضحت أن السيارة كان يقودها عناصر من الموساد، الذين أخذوه إلى منزل آمن وسري في إيران.

ومع ذلك، وفقًا لمصادر، كان الرئيس الإيراني السابق مضطربًا من عملية الإنقاذ المجنونة، وبدا عليه الإحباط من الخطة الإسرائيلية لإعادته إلى الحكم. في نهاية المطاف، اختار مغادرة البيت الآمن ولم يظهر علنًا حتى الأسبوع الماضي، حين شوهد في موكب جنازة الزعيم الأعلى السابق لإيران، علي خامنئي.