تقرير: كشف شبكة سرية مرتبطة بإيران خططت لعمليات ضد إسرائيل والغرب

كشفت معلومات استخباراتية جديدة الاثنين من قبل شبكة "إيران إنترناشيونال"، وهي جهة إعلامية معارضة للنظام في إيران، تكشف عن شبكة تجسس، تخريب واغتيالات مرتبطة بالحرس الثوري، التي تعمل في عدة دول. الشبكة أُديرت على ما يبدو من قبل ضابط يُدعى علي رضا محمدي، الذي عمل تحت الاسم الحركي مقداد حسني، وجنّد عناصر لجمع معلومات استخباراتية ومراقبة أهداف إسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية.

وفقًا للمصادر، المشغل المركزي في الشبكة هو الشاد حاجييف، مواطن يبلغ من العمر 37 عامًا من دولة مجاورة لإيران، المعروف أيضًا باسم أكرم حاجي زاده. درس كرجل دين في جامعة المصطفى في قم، وهي مؤسسة تخضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2020 بسبب استخدامها كمنصة تجنيد للحرس الثوري. من بين أهداف الهجوم التي أدارها حاجي زاده: أنبوب نفط، كنيس يهودي، سفارة إسرائيل وشخصيات عامة يهودية.

تم تفكيك الشبكة، حسب التقرير، بعد حملة إسرائيلية متزايدة ضد وحدات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري. في السادس من أبريل هذا العام، خلال عملية "زئير الأسد"، اغتيل مجيد حادمي، رئيس استخبارات الحرس الثوري. بعد أسبوع، أعلن كل من الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي أنه تم اغتيال رحمن مقدام، رئيس قسم العمليات الخاصة - المعروف بالوحدة 4000 - مع اثنين من أعضاء الوحدة الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى اغتيال محسن سوري، الذي كان متورطًا على ما يبدو في تدريب خلايا خارج إيران، ومهدي يكى دهقان، الملقب بـ"الدكتور"، الذي قُتل في عملية منفصلة. يكى دهقان مسؤول عن عمليات في تركيا وعن نقل طائرات مسيّرة انتحارية إلى قبرص.