ترامب:"قريباً سأعلن أن مضيق هرمز "أرض تابعة للولايات المتحدة"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه قريباً سيعلن أن مضيق هرمز "أرض تابعة للولايات المتحدة"وأكد على أن "الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصادياً بقوة، وذلك في وقت تواجه فيه الدولتان صعوبات جمة في سبيل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ نحو ستة أشهر".وتابع "سنضرب إيران على الصعيد الاقتصادي بقوة، ولا أكترث إذا حدث ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي"، واضاف"الحصار البحري الذي نفرضه على إيران فولاذي"

وتأتي تصريحات ترمب، التي نقلتها محطة FOX NEWS، بعد يوم من قول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستطبق إجراءات "لم يشهدها أحد من قبل" على طهران في وقت قريب قد يكون الأسبوع الوشيك.