خلال حديثه في مؤتمر الأمن القومي لحزب "بياحد" يوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت إن انهيار المفهوم الأمني لإسرائيل في السابع من أكتوبر لم يتم تصحيحه من قبل الحكومة الحالية، واصفًا إياها بـ"حكومة السابع من أكتوبر" التي لا تزال "أسيرة لمفاهيم الأمن الخاصة بيوم السادس من أكتوبر." واستعرض بينيت نهجًا للأمن القومي يقوم على القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والداخلية.

قال بينيت عن غزة إن فكرة أن مجلس السلام وتركيا وقطر يمكنهم حماية أمن سكان غلاف غزة هي فكرة خاطئة. وأضاف أن حماس كان ينبغي أن تُدمَّر خلال الحرب، لكن الحكومة الحالية "تخلت ببساطة"، مشيرًا إلى أن القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل تُتخذ الآن "ليس في إسرائيل، بل في قطر".

قال بينيت: "سوف نُخرج قطر وتركيا من غزة ونستبدلهما بمصر". وأضاف: "من يسمح لقطر وتركيا بإدارة غزة يمنع تفكيك حماس."

صرح رئيس الحكومة السابق أن حركة حماس لديها حاليًا عدد أكبر من المقاتلين المسلحين مقارنة بما كان عليه الحال في السابع من أكتوبر، وأنها تعيد التسليح وتتدرب لشن هجمات مستقبلية. وجاء ذلك في الوقت الذي يُمنع فيه الجنود الإسرائيليون من استهداف الإرهابيين المسلحين في غياب تهديد مباشر، حسبما جادل بينيت. وقال بينيت إنه في ظل قيادته، لن تتحرك إسرائيل من الخط الأصفر "إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل وإزالة هذه الأسلحة من غزة".

قال بينيت أيضاً إنه يجب إعلان قطر رسمياً دولة عدوة، متهماً إياها بتمويل مجزرة السابع من أكتوبر والعمل على تقويض إسرائيل من الداخل. وقال بينيت: "قطر عدو"، ودعا المجتمعات اليهودية وحلفاء إسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى قطع العلاقات مع الدوحة.

فيما يتعلق بإيران، اقترح بينيت عكس ما وصفه بمعادلة الردع الحالية للحكومة. وقال: "إذا أطلق حزب الله النار علينا، سنرد بإطلاق النار على إيران"، مضيفًا أن حكومته السابقة قد ضربت بالفعل داخل إيران مرتين ردًا على هجمات بالوكالة. وقال إن الهدف يجب أن يكون تسريع انهيار النظام الإيراني باستخدام أدوات سياسية واقتصادية وتكنولوجية إلى جانب الأدوات العسكرية.

ودعا بينيت أيضًا إلى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية دون استثناءات للرجال اليهود الحريديم، وإصلاح شامل لنظام التعليم في إسرائيل، وإنشاء هيئة وطنية للدبلوماسية العامة على غرار وحدة الاستخبارات 8200. وقال إن على إسرائيل أن تعمل أيضًا على توسيع اتفاقيات إبراهيم والسعي للتطبيع مع السعودية وإندونيسيا.