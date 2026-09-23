منبر الأمم المتحدة يتحول إلى ساحة انتقادات لإسرائيل.. ماذا قال قادة العالم؟

تحولت الجلسة الافتتاحية للمناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، إلى منصة لانتقادات حادة لإسرائيل، إذ تناول عدد من قادة الدول الحرب في غزة والوضع في الضفة الغربية، مستخدمين توصيفات واتهامات شديدة اللهجة.

وتحدث قادة من دول غربية وعربية وغيرها عن الأوضاع في غزة والضفة، فيما استخدم بعضهم مصطلحات مثل "الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري" و"التطهير العرقي" في وصف السياسات الإسرائيلية أو تداعيات الحرب. وتستمر المناقشات العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة حتى 28 سبتمبر.

وفي المقابل، تستعد إسرائيل لعرض موقفها خلال أعمال الجمعية العامة، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيستخدم منبر الأمم المتحدة للدفاع عن العمليات الإسرائيلية والرد على الانتقادات الموجهة إلى بلاده.

فرنسا

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع الإنساني في قطاع غزة، واعتبر ما يعيشه الفلسطينيون هناك «مشهدًا يخجلنا جميعًا»، كما تطرق إلى التطورات في الضفة الغربية.وتأتي تصريحات ماكرون في سياق موقف فرنسي يدعو إلى وقف الحرب وتعزيز المسار نحو حل الدولتين.

بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام أدان هجوم 7 أكتوبر وأكد معارضته لحماس، لكنه قال إن ذلك لا يبرر، من وجهة نظره، ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى ارتفاع عدد الضحايا، وبينهم أطفال، وإلى عدم دخول ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، داعيًا إلى عدم الوقوف موقف المتفرج أمام استمرار المعاناة.

الأردن

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه بدوره انتقادات حادة إلى إسرائيل، وقال إن إسرائيل تعمل، بحسب وصفه، على "زرع الدمار" في غزة وفرض أمر واقع في الضفة الغربية.كما حذر من التداعيات الإقليمية لاستمرار الحرب والتوترات في المنطقة.

قطر

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصف ما تقوم به إسرائيل في غزة بأنه "إبادة جماعية بكل معنى الكلمة"، معتبرًا أن ما يحدث يمثل، بحسب تعبيره، "وصمة على ضمير الإنسانية"

كما انتقد استمرار ما وصفه بـ"نظام الفصل العنصري" وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى ما قال إنه انتهاك للأماكن المقدسة وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

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تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد بشدة الوضع في غزة، وقال إن أي شخص يتمتع بالإنسانية والرحمة والضمير لا يمكنه تجاهل ما يجري في القطاع.

ودعا أردوغان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة الضغط على إسرائيل، مجددًا دعوته إلى تحرك دولي بشأن الحرب والأزمة الإنسانية في غزة. وكانت رويترز قد نقلت عنه أيضًا دعوته الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطينية إلى إعادة النظر في موقفها.

البرازيل

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا انتقد بدوره توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتطرق إلى تداعيات الحرب على الفلسطينيين.وجاء موقفه ضمن سلسلة مواقف دولية ركزت على الحرب في غزة والسياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

غوتيريش يحذر من "التطهير العرقي"

وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "يمهد الطريق إلى السلام" ويثير مخاوف من "التطهير العرقي".

كما وصف حجم القتل والدمار في غزة بأنه غير مسبوق بالنسبة إليه خلال سنوات توليه منصبه، ودعا إلى وقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية واستعادة حرية الملاحة وفق القانون الدولي.

وتأتي هذه التصريحات في اليوم الأول من المناقشات العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة، في وقت تشهد فيه أعمال الأمم المتحدة تركيزًا واسعًا على الحرب في غزة والأزمة الإقليمية، بالتزامن مع خطابات مرتقبة لعدد من القادة، بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس السوري أحمد الشرع.