تطالب دولة لبنان تطالب بوقف إطلاق نار فوري كشرط أساسي لأي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل، هذا ما أعلنه اليوم (الإثنين) رئيس لبنان جوزيف عون. في الوقت نفسه، هاجم الرئيس بشدة حزب الله.

وقال إن هذا الموقف تم توضيحه للممثلين الأمريكيين في اجتماعَين عُقدا على مستوى السفراء في الرابع عشر والثالث والعشرين من نيسان. وأكد عون أن الموقف الرسمي لبيروت يستند إلى التزام نشرته الولايات المتحدة، ينص على أن إسرائيل ستمتنع عن أي عمل عسكري هجومي ضد أهداف لبنانية.

هاجم رئيس لبنان بشدة القرار بجرّ البلاد إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل. وتساءل عون لماذا يجب على سكان جنوب لبنان الاستمرار في دفع ثمن "حروب الآخرين"، وأشار صراحة إلى أن الحملة الحالية تهدف إلى دعم حماس في غزة ومصالح إيران.

"لو كانت الحرب من أجل لبنان، لكنا دعمناها"، أعلن الرئيس، "لكن عندما يكون الهدف هو خدمة مصالح أجنبية، فأنا أرفضها تمامًا".

رداً على الانتقادات التي تصدر من جهات في لبنان تتهم السلطة بـ"الخيانة" أو الاستسلام بسبب الاستعداد للتفاوض، رد عون بسخرية على منتقديه داخل البلاد. وتساءل ما إذا كان هناك إجماع وطني عندما تم اتخاذ قرار الخروج إلى الحرب، وأضاف أن الخيانة الحقيقية هي من أولئك الذين يأخذون دولتهم إلى الحرب من أجل قوى خارجية.

وقال إن هدفه هو التوصل إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل بصيغة مشابهة لاتفاقيات الهدنة التاريخية، مع الحفاظ على كرامة الدولة.