الجيش الإسرائيلي: "لدينا الحرية الكاملة للتحرك ضد التهديدات، وستبقى في جنوب لبنان"

مع دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله مساء اليوم الجمعة، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان احتفاظه بحرية العمليات الكاملة في جنوب لبنان. وتضم هذه المناطق شبكات أنفاق واسعة تستخدمها المنظمة الشيعية كمراكز قيادة استراتيجية. ويعتزم الجيش الإسرائيلي استكمال تدميرها رغم سريان الهدنة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، في بيان، اليوم الجمعة، إن "القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها ضد بنية حزب الله التحتية، لا سيما في منطقة قلعة بوفورت وعلى مرتفعات علي طاهر".وتابع "يخوض حزب الله معركة دفاعية لمنع قواتنا من إتمام تدمير هذه البنية التحتية"وأكد على أن "حزب الله هو من انتهك وقف إطلاق النار. إنه يحاول حماية القدرات العسكرية التي بناها على مر السنين".

و أكد إيفي دفرين أن القوات المنتشرة في جنوب لبنان تتمتع بـ"حرية كاملة في العمل" لتحييد أي تهديد ضد الجنود الإسرائيليين أو أراضي الدولة اليهودية.

وأضاف: "لا حدود عندما يتعلق الأمر بالقضاء على التهديدات". وتأتي هذه التصريحات عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي تم التوصل إليه بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.