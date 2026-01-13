تشكيلة لجنة التكنوقراط المتوقعة في غزة

نشر أول: تشكيلة لجنة التكنوقراط المتوقعة، الهيئة المهنية التي من المفترض أن تدير الشؤون المدنية في قطاع غزة وتشكل بديلاً حكمياً، بدأت تتبلور. علمت i24NEWS بأسماء سبعة أعضاء محتملين في اللجنة، وهم شخصيات ذات خبرة مهنية وجماهيرية واسعة في القطاع.

من بين الأسماء البارزة في القائمة يوجد علي شعث، الذي شغل في السابق منصب نائب وزير النقل تحت قيادة ياسر عرفات. شخصية محورية أخرى هي عايد أبو رمضان، الذي يشغل منصب رئيس غرفة التجارة في غزة، ومن المتوقع أن يجلب معه الزاوية الاقتصادية والتجارية اللازمة لإعادة إعمار القطاع.

الأعضاء الآخرون المتوقعون في اللجنة الناشئة هم: عبد الكريم عاشور، علي شمالي، هناء ترزي، جبر الداعور، وعائد ياغي.

التشكيلة المذكورة هي تشكيلة متوقعة، وليست بالضرورة التشكيلة النهائية. في هذه المرحلة، ستدعو مصر فتح وحماس للاجتماع من أجل المصادقة على التشكيلة. نيكولاي ميلادينوف، وزير الدفاع البلغاري السابق والذي من المتوقع أن يشغل منصب المدير العام لمجلس السلام في غزة، هو من سيعلن عن التشكيلة خلال الأيام القليلة القادمة.