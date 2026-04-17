رئيس بلدية كريات شمونة: "هذا ليس نصرًا كاملًا، بل هو تخلي عن سكان الشمال"

على خلفية وقف إطلاق النار في لبنان، تستعد مدينة كريات شمونة في شمال إسرائيل لخوض احتجاجات بدء من الأحد الوشيك، حيث أعلن رئيس البلدية، أفيخاي شتيرن، مساء اليوم الجمعة، عن إجراءات احتجاجية. وكتب شتيرن في منشور لاذع: "هذا ليس نصرًا كاملًا، بل هو تخلي عن سكان الشمال!".

وأضاف: "إن بلدية كريات شمونة وسكانها يخوضون حربًا من أجل مستقبلهم. نعترض بشدة على وقف إطلاق النار الخطير والاتفاق الذي يُبرم فوق رؤوسنا. لأكثر من عامين، يعاني أطفالنا من عدم الاستقرار والإجلاء والإقامة المطولة في الملاجئ، دون أي أفق أمني".

وكجزء من الإجراءات المتخذة، سيتم تطبيق الإجراءات التالية الأحد الوشيك: إغلاق كامل للمدارس في المدينة (باستثناء التعليم الخاص الذي سيستمر كالمعتاد). ولن تقدم البلدية أي ردود على استفسارات السكان، وستقتصر على تقديم خدمات الطوارئ فقط.

قوافل الاحتجاج: في تمام الساعة السابعة صباحًا، ستغادر قافلة من الحافلات المدينة (حيث تم طلب حوالي عشر حافلات بالفعل، وفقًا لشتيرن) للتوجه إلى مواقع استراتيجية في أنحاء البلاد للمشاركة في الاحتجاجات. وتُبقي المدن المواقع الدقيقة للمظاهرات سرية، لكنها لمّحت إلى تقديم طلب للشرطة لتنظيم احتجاج أمام اجتماع الحكومة، وهو ما يُزعم أنه أدى إلى إلغاء الاجتماع المُقرر.

وقدّم رئيس البلدية ستيرن ثلاثة مطالب واضحة للحكومة كشرط للعودة إلى الحياة الطبيعية:

تفكيك حزب الله كمنظمة عسكرية ومدنية ، وضمان فعالية خطوط الدفاع وأنظمة الحماية على الحدود الشمالية، وتوفير الحماية الكاملة لكل ساكن ومؤسسة عامة ومؤسسة تعليمية في المدينة.

وهاجم شتيرن قائلاً: "إن الاتفاق الذي يجري تشكيله هو خطوة تقودها الولايات المتحدة وتبادر بها إيران، وهي بمثابة ورقة سياسية للحكومة اللبنانية. لسنا لعبة في يد أحد. لن نكون ضحايا "الصمت الزائف". إنهم يخشون صوتنا، ولهم كل الحق في ذلك. حياتنا وسلامة أطفالنا لن تذهب سدى!

ودعت البلدية السكان للتسجيل في حافلات الاحتجاج، واختتمت بيانها برسالة حازمة: "لينتصر الجيش الإسرائيلي! لن نستسلم لأي إملاءات تضر بأمن إسرائيل."