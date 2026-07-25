كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن جهات وصفتها بأنها مرتبطة بإيران كانت تخطط لمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان" التي تقل الرئيس دونالد ترامب، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تغيير الطائرة المستخدمة في رحلة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة قبل أسبوعين.

وبحسب التقرير، سافر ترامب إلى أنقرة على متن الطائرة الرئاسية الجديدة التي حصلت عليها الولايات المتحدة كهدية من قطر، إلا أن قرارًا اتُّخذ خلال رحلة العودة باستخدام الطائرة الرئاسية القديمة في الجزء الأول من الرحلة بين تركيا وبريطانيا، بينما أقلعت الطائرة الجديدة من دون ركاب.

وكان البيت الأبيض قد برر القرار في حينه برغبة ترامب في إتاحة الفرصة لجنود القاعدة الأمريكية في بريطانيا لزيارة الطائرة الجديدة، قبل أن تتكشف لاحقًا معلومات تفيد بأن الطائرة لم تكن قد زُوّدت بعد بجميع أنظمة الحماية المطلوبة، ما دفع المسؤولين إلى تفضيل الطائرة القديمة التي اعتُبرت أكثر أمانًا.

ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس خطة جديدة لاغتيال الرئيس الأمريكي.

ووفقًا للتقرير، فإن طهران لا تزال تحمل ترامب مسؤولية إصدار أمر اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني مطلع عام 2020، وهو ما يُعتقد أنه أحد دوافع التهديدات المتكررة التي تستهدفه.