جماعة الحوثي تكثف هجماتها على السعودية

تواصل جماعة الحوثي في اليمن هجومها ضد السعودية، مكثفة ضرباتها التي تستهدف البنية التحتية الاستراتيجية للمملكة. وتأتي هذه العمليات التصعيدية في وقت تحاول فيه الرياض احتواء التهديد الذي تشكله هذه الحركة المدعومة من إيران.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت عدة منشآت حساسة للاستهداف، بما في ذلك مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومنشآت تابعة لشركة النفط العملاقة "أرامكو". وقد أدت هذه الهجمات إلى تعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً.

وعلى الرغم من سنوات من القصف الذي شنته المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، فقد تمكنت جماعة الحوثي من تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير؛ إذ باتت تمتلك ترسانة تضم صواريخ باليستية، وصواريخ كروز، وطائرات مسيرة، ومعدات بحرية، يحمل العديد منها خصائص مشابهة للأسلحة الإيرانية.

ويشكل هذا التصاعد في القوة تحدياً كبيراً لأنظمة الدفاع الجوي السعودية. فمع أن المملكة تمتلك أنظمة متطورة مضادة للصواريخ أمريكية الصنع، إلا أن تزايد وتيرة الهجمات يضع ضغوطاً متنامية على مخزونها من الصواريخ الاعتراضية.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فلم تنجح محاولات التفاوض حتى الآن في وضع حد للمواجهات؛ حيث تطالب جماعة الحوثي، من بين أمور أخرى، برفع الحصار الذي تفرضه السعودية، في حين تسعى الرياض إلى الحفاظ على أمن أراضيها ومنشآتها الحيوية في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه المواجهة الجديدة في ظل سياق إقليمي يتسم بتوتر شديد، تغذيه الخصومات القائمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط من جهة أخرى.