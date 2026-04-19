تطور في تحقيق قضية التجسس داخل سلاح الجو: لائحة الاتهام التي ستُقدَّم في الأسبوع المقبل ضد الجنديين النظاميين المعتقلين منذ نحو شهر، من المتوقع أن تتضمن البند الخطير المتعلق بمساعدة العدو وقت الحرب. ووفقًا للتفاصيل الجديدة التي كُشف عنها الآن، فإن مهام الجمع التي كلَّف بها المشغّلون الإيرانيون الجنديين لم تشمل فقط قواعد وأنظمة أسلحة، بل أيضًا تعقُّب مسؤولين كبار، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

في بداية التحقيق تم اعتقال جنود إضافيين، بعضهم من وحدات حساسة، وتم نقل متابعة قضاياهم إلى الشرطة العسكرية للتحقيق (ميتساح).

في الأمس كشفنا في i24NEWS عن قضية أمنية جديدة وخطيرة يجري التحقيق فيها هذه الأيام في الشاباك والشرطة. جنديان في الخدمة النظامية من سلاح الجو معتقلان منذ حوالي شهر للاشتباه بتجسسهما لصالح جهات إيرانية، وذلك لفترة طويلة وخلال الخدمة.

وفقًا للشبهة, الحديث لايدور عن حدث فردي, بل بشبكة عملت معًا. في بداية التحقيق تم اعتقال جنود إضافيين أيضًا، بعضهم من أجهزة حساسة (بما في ذلك جهاز الدفاع الجوي)، وتم تحويل معالجة قضاياهم إلى الشرطة العسكرية.