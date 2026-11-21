قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستمنع أي محاولة إيرانية لتفجير قنبلة قذرة في واشنطن. وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بشأن هجوم محتمل، وصف ترامب التقارير التي تفيد بأن طهران تصنع مثل هذا الجهاز بأنها «شائعة».

قال ترامب للصحفيين: «نحن نعرف من هم وأين هم. سنعرف المزيد عن ذلك. لن نسمح بحدوثه». وكان قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع لقناة فوكس نيوز إن سكان واشنطن ليس لديهم ما يدعو كثيرًا للخوف من وقوع هجوم، مضيفًا: «انظروا، إذا حدث ذلك، فسنسحقهم».

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ذكرت شبكة سي إن إن، الاثنين، نقلاً عن سبعة مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن طهران كانت تضع خططاً لشن هجوم محتمل على كبار مسؤولي إدارة ترامب في واشنطن باستخدام قنبلة قذرة أو سلاح كيميائي. ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية التقرير ووصفته بأنه «لا أساس له من الصحة»، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إنه لا يرى أي تهديد وشيك للعاصمة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، قال ترامب إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها لم تقدم بعد شروطًا يمكنه قبولها. وقال يوم الجمعة: «نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي، لا اتفاق زائف. لقد ظلوا يخدعون الناس بكلام فارغ منذ 51 عامًا».

اتفق ترامب مع نائب الرئيس جيه دي فانس على أن الحرب أضرت بالجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. وقال إن أسعار الوقود ارتفعت بأقل مما كان يتوقع، وإنه سيأمر بتنفيذ الضربات مجددًا لأنه «لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي».

أفادت شبكة «سي بي إس نيوز» في وقت سابق من يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان توجيه جولة أخرى من الضربات. وقالت مصادر للشبكة إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت قلقة إزاء السرعة التي تستعيد بها إيران إنتاج الصواريخ الباليستية وتنقل منشآتها العسكرية والنووية إلى تحت الأرض. وقال ترامب لوكالة رويترز يوم الخميس إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن توجيه المزيد من الضربات.