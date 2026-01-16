إسرائيل والولايات المتحدة توقعان إعلاناً استراتيجياً مشتركاً بشأن الذكاء الاصطناعي

وقّعت إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إعلانًا استراتيجيًا مشتركًا بشأن الذكاء الاصطناعي في القدس، لتصبح إسرائيل بذلك أول دولة تُبرم اتفاقية ثنائية من هذا النوع مع واشنطن في هذا القطاع الحيوي، يأتي ذلك عقب انضمام إسرائيل الشهر المنصرم إلى مبادرة "باكس سيليكا" الدولية، التي تضم نخبة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الإعلان تعزيز التعاون الثنائي على امتداد سلسلة القيمة التكنولوجية بأكملها، بدءًا من البحث والتطوير وصولًا إلى التصنيع المتقدم. تشمل المجالات التي يغطيها الاتفاق الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحوسبة المتقدمة، والحوسبة الكمومية، والروبوتات، والفضاء، وأشباه الموصلات، ومصادر الطاقة الجديدة.

وبذلك، تعتزم إسرائيل والولايات المتحدة تعزيز تعاونهما التقني للمساهمة في صياغة معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، وترسيخ مكانتهما في سلاسل التوريد الاستراتيجية المستقبلية.

وقّع الإعلان كلٌ من رئيس الهيئة الوطنية الإسرائيلية للذكاء الاصطناعي، العميد (احتياط) إيريز إسكيل، ووكيل وزارة التجارة الأمريكية للشؤون الاقتصادية، جاكوب هيلبرغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكبي.

وتنسجم هذه المبادرة مع رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ترسيخ مكانة إسرائيل كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يُعتبر ركيزة استراتيجية للأمن القومي والتنافسية الاقتصادية للبلاد.

وقال جدعون ساعر: "يمثل هذا الإعلان مرحلة جديدة في تحالفنا الاستراتيجي"، مؤكدًا على "رسوخ الشراكة بين البلدين". من جانبه، تحدث جاكوب هيلبرغ عن التزام مشترك بضمان تطوير التقنيات الحيوية المستقبلية من قبل دول ديمقراطية ذات سيادة وحلفائها.