نتنياهو: "نحن نتابع عن كثب ما يحدث في إيران، وندعم النضال من أجل الحرية"

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى التهديد الإيراني المتنامي في أعقاب الاحتجاجات الواسعة النطاق التي تشهدها البلاد اليوم (الأحد)، وذلك في مستهل اجتماع حكومي، مؤكداً أن احتواء إيران يمثل أولوية أمنية قصوى لدولة إسرائيل. وقال إن إسرائيل تتخذ وستواصل اتخاذ إجراءات حازمة ضد محاولات طهران لترسيخ وجودها العسكري في المنطقة والتقدم نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية.

وأشار نتنياهو إلى أن إيران تواصل العمل من خلال وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط، في محاولة لزعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد إسرائيل بشكل مباشر. وقال: "نحن نتابع عن كثب كل خطوة تقوم بها إيران ونعمل ضدها في الساحات المختلفة"، موضحًا أن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل الكاملة للدفاع عن مواطنيها.

خلال كلمته شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون مع جهاز الأمن وجهات الاستخبارات، وأضاف أن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة، علنية وسرية، لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وقال إن الأمر يتعلق بصراع مستمر وطويل الأمد، يتطلب الحزم والمسؤولية والاستعداد الدائم.

في السياق الإقليمي الواسع، أشار نتنياهو إلى أن سياسة إيران، "التي تشمل تسليح تنظيمات إرهابية ونشر الإرهاب في المنطقة، تشكل تهديدًا ليس فقط لإسرائيل بل أيضًا لدول أخرى في الشرق الأوسط. وأكد أن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع جهات دولية، لكنها لن تعتمد على الآخرين فيما يتعلق بأمنها".

إلى جانب القضية الإيرانية، ذكر نتنياهو أيضاً قضايا داخلية، منها الحاجة إلى تعزيز الحوكمة والأمن القومي داخل إسرائيل، لكنه شدد على أن التصدي للتهديد الإيراني هو ركيزة أساسية في سياسة الحكومة الحالية.

اختتم نتنياهو وقال إن دولة إسرائيل ملتزمة بالدفاع عن نفسها بقواها الذاتية، وإن الحكومة ستواصل العمل بشكل متسق وحازم لمنع إيران من تحقيق تطلعاتها ولضمان أمن مواطني إسرائيل.