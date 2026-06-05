قال الرئيس اللبناني جوزف، اليوم الجمعة ، إن "أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وإن اللبنانيين لا يستحقون أن يروا منازلهم تُدمّر كل خمس إلى عشر سنوات" وتابع "اللبنانيين يضعون على عاتقه مهمة إنهاء الحرب"

ووجه جوزف عون، في تصريحاته لشبكة "سي إن إن"انتقاداً شديداً لإيران، متهماً إياها "باستغلال لبنان كورقة تفاوض، في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل"، وطالب طهران بـ"الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية".واضاف"اللبنانيين سئموا الحرب بين إسرائيل وحزب الله".

وعن إمكانية لقاء نتنياهو، قال عون"الأمر لن يتم قبل التوصل لاتفاق ينهي الحرب"، كما وجّه انتقاداته اللاذعة للحرس الثوري الإيراني، قائلاً: "هذا ليس بلدكم، إنه بلدنا". ورفض عون بيانًا أصدره الحرس الثوري، الأربعاء المنصرم، يطالب فيه بانسحاب إسرائيل من لبنان كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وقال: "إنهم يستخدمون لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول".