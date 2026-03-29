تحذيرات أوروبية من تحالف روسي-إيراني يهدد استقرار الشرق الأوسط

تعكس مواقف بريطانية وأوروبية تصاعد القلق من تعمّق الشراكة بين فلاديمير بوتين وطهران، في ظل تقديرات تتحدث عن دور روسي متزايد في دعم القدرات الإيرانية خلال الحرب الجارية، بما يشمل مجالات يُشتبه بأنها تمسّ ميدان العمليات بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، حذّرت إيفيت كوبر من “تطورات مقلقة” في العلاقات بين موسكو وطهران، خاصة على صعيد بناء قدرات مشتركة، فيما ذهب يوهان فاديفول إلى أبعد من ذلك، متحدثًا عن مساعدة روسية محتملة لإيران في تحديد أهداف عسكرية، في قراءة تربط بين التصعيد في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.

ويرى مراقبون أن هذا الخطاب الأوروبي يعكس تحولًا في فهم طبيعة الصراع، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب مع إيران كملف منفصل، بل كجزء من شبكة أوسع من التنافس الدولي، تسعى من خلالها موسكو إلى تخفيف الضغط عنها في الجبهة الأوكرانية عبر فتح مسارات توتر موازية.

مقاربة أوروبية مقابل حذر أميركي

في المقابل، بدا الموقف الأميركي أكثر تحفظًا، إذ أشار ماركو روبيو إلى أن تركيز موسكو الأساسي لا يزال منصبًا على أوكرانيا، دون تبنّي صريح للرواية الأوروبية بشأن دعم مباشر لطهران.

ويقدّر محللون أن هذا التباين يعكس اختلافًا في الأولويات؛ فواشنطن تسعى إلى إدارة المواجهة مع إيران دون توسيع دائرة الصراع مع روسيا، بينما تدفع العواصم الأوروبية باتجاه ربط الملفين واعتبارهما جبهة واحدة.

كما ترى دوائر تحليلية أن الاتحاد الأوروبي، بقيادة شخصيات مثل كايا كالاس، يحاول دفع الولايات المتحدة نحو موقف أكثر وضوحًا، انطلاقًا من قناعة بأن تجاهل الدور الروسي قد يفاقم التهديد على المدى البعيد.

اتهامات متبادلة وسرديات متناقضة

على الضفة الأخرى، تنفي موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع. فقد أكد سيرجي لافروف أن التعاون مع إيران يندرج ضمن اتفاقيات عسكرية-تقنية معروفة، نافياً تقديم أي دعم استخباراتي، وهو موقف دعمه الكرملين عبر نفي التقارير الغربية ووصفها بأنها “مضللة”.

ورغم ذلك، تتواصل التقارير الغربية التي تتحدث عن نقل تقنيات ومعدات، بل ومعلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية، في إطار تعاون عسكري آخذ في التوسع. ويرى مراقبون أن تضارب الروايات يعكس صراعًا على تشكيل السردية الدولية للصراع، بقدر ما يعكس حقيقة ما يجري على الأرض.

البعد الأوكراني في قلب المشهد

بدوره، صعّد فولوديمير زيلينسكي من لهجته، متحدثًا عن “أدلة” على دعم روسي مستمر لإيران، ومشيرًا إلى تداخل تقني بين القدرات العسكرية للطرفين. ويرى محللون أن كييف تسعى من خلال هذا الطرح إلى إبقاء التركيز الدولي على دور موسكو، ومنع تراجع الاهتمام بالحرب في أوكرانيا.

كما تتقاطع هذه التصريحات مع تقارير عن مقترحات روسية غير مؤكدة تتعلق بتبادل أدوار استخباراتية مع واشنطن، في مؤشر—وفق تقديرات—على استخدام موسكو لورقة إيران ضمن لعبة توازنات أوسع مع الولايات المتحدة.

أوروبا بين القلق والتردد

يبدو أن أوروبا تواجه معادلة معقّدة: فهي من جهة تحذّر من تعاظم الدور الروسي في دعم إيران، ومن جهة أخرى لا تبدي استعدادًا للانخراط المباشر في الحرب. ويرى مراقبون أن هذا التردد يعكس خشية من توسع رقعة الصراع، مقابل إدراك متزايد لخطورة ترك الساحة دون ردع.

أما على مستوى العلاقة عبر الأطلسي، فيقدّر محللون أن الفجوة الحالية بين واشنطن والعواصم الأوروبية قد تتسع، ما لم يتم التوصل إلى مقاربة مشتركة تُوازن بين احتواء إيران ومنع روسيا من استثمار الصراع لصالحها.

في ظل هذا المشهد، يتضح أن تداخل الملفات بين الشرق الأوسط وأوكرانيا لم يعد مجرد تقاطع ظرفي، بل بات عنصرًا بنيويًا في إعادة تشكيل موازين القوى، حيث تتحرك الأطراف الدولية ضمن حسابات تتجاوز حدود كل ساحة على حدة.