تقرير: الإمارات توافق على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران في محاولة لوقف الهجمات

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مصادر، أن الإمارات العربية المتحدة وافقت على صرف مليارات الدولارات لإيران، في خطوة تبدو تحولاً تكتيكياً بعد أسابيع من الهجمات الإيرانية على الدولة الخليجية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع طهران.

وأبلغ مصدران إقليميان رويترز أن "أبوظبي وافقت على صرف 10 مليارات دولار، تم تحويل أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل". وذكر مصدران آخران مطلعان على الاتفاق أن المبلغ الإجمالي يبلغ 20 مليار دولار، وأن هذه الأموال تم الاتفاق عليها مقابل وقف إيران لهجماتها على الإمارات. وأشار أحدهما أيضاً إلى أنه تم بالفعل صرف دفعة أولية بقيمة 3 مليارات دولار.

ذكرت وكالة رويترز أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويل تخص الإمارات، أو أنها من حسابات إيرانية مجمدة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي، أو أنها من مصدر آخر.ورداً على سؤال حول عملية التحويل، قال مسؤول إماراتي إن أبوظبي تعمل على خفض التوترات ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع. وأضاف المسؤول: "تسترشد السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز خفض التصعيد وتهدئة التوترات في جميع أنحاء المنطقة، مع العمل على تحقيق سلام واستقرار دائمين. وتدعم الإمارات الجهود، بما في ذلك تلك التي تبذلها الولايات المتحدة، لحماية شعوب المنطقة من تداعيات النزاع".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدخل فيه واشنطن وطهران المراحل النهائية من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. وقال دبلوماسيون إن المفاوضات الأوسع نطاقاً قد تشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية بموجب العقوبات الأمريكية.