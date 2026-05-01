حماس ترد على خطة "مجلس السلام" في غزة:"الحركة ترفض بدء المرحلة الثانية دون تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها"

أجرى وفد من حركة حماس في القاهرة، مساء الخميس وصباح اليوم الجمعة، مباحثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين، بشأن إمكانية التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ورد الحركة على خطة "مجلس السلام". وأفاد مصدر مطلع، بأن "حماس أبلغت الوسطاء رفضها بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، دون استكمال إسرائيل تنفيذ المرحلة الأولى منها".

وقال قيادي في حماس، اليوم الجمعة، إن "الحركة قدمت للوسطاء كشفاً مفصلاً ومرفقاً بالوثائق، يتضمن الخروقات الإسرائيلية، التي أسفرت عن قتل أكثر من 800 فلسطيني في القطاع، وتقليص المساعدات، وتدمير مئات المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتوسيع مساحة السيطرة العسكرية الإسرائيلية لتصبح نحو 60% من مساحة قطاع غزة، أي بزيادة أكثر من 10% عن الوضع الذي ساد في بداية الهدنة".

وأضاف القيادي في حماس، أن الحركة "لن تقبل نزع السلاح"، مستدركاً أنه "يمكن معالجة مسألة السلاح في إطار اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، وفي إطار اتفاق شامل مع الاحتلال مع توفير الضمانات الدولية التي تجبره على الالتزام بالتطبيق". وقالت حماس في بيان، الجمعة، إنها، ومعها الفصائل الفلسطينية، أظهرت "التزاماً كاملاً بجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، لكنه بقي هشاً.

ووسّعت إسرائيل نطاق سيطرتها جغرافياً خلال الأسابيع الأخيرة غرب "الخط الأصفر"، الذي يقسم قطاع غزة من بيت حانون شمالاً حتى رفح جنوباً. وقال قيادي في حماس، إن الحركة طلبت مجدداً من الوسطاء "إلزام الاحتلال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى، قبل أن نتناقش حول المرحلة الثانية من الاتفاق".

وتتضمن المرحلة الثانية الانسحاب التدريجي الإسرائيلي، ثم الكامل من قطاع غزة، ونزع سلاح "حماس"، والفصائل المقاتلة في القطاع، وإنهاء حكم "حماس" لغزة.