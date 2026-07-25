الشيباني يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري، وغوتيريش يدعو إلى احترام سيادة سوريا

خلال زيارة إلى دمشق هي الأولى التي يجريها المسؤول الأممي منذ 17 عاما، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، لوقف "الانتهاكات في الجولان، وإلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وقال إن "الانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها هي أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، معتبرا أن "ما يجري في المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان هو أمر غير مقبول على الإطلاق".

من جهته، طالب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني بـ"انسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط، من المناطق التي تقدمت إليها القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024"، مشيرا إلى "عودة أكثر من 3.5 مليون سوري مؤخرا، منددا بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية "، وأفاد بأن "الحكومة السورية تمكنت من حصر السلاح بيد الدولة فقط".

جاء ذلك عقب لقاء موسع جمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، مع الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له في قصر تشرين بدمشق.