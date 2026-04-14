واشنطن تكشف هوية زعيم “كتائب حزب الله” وتحدد مكافأة ضخمة لاعتقاله

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أحمد الحميداوي، زعيم “كتائب حزب الله” في العراق، في إطار برنامج “مكافآت من أجل العدالة”.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الجماعة التي يقودها الحميداوي مسؤولة عن تنفيذ هجمات استهدفت منشآت دبلوماسية أمريكية، إضافة إلى خطف مواطنين أمريكيين وارتكاب أعمال عنف أسفرت عن سقوط مدنيين عراقيين.

وأشارت الوزارة إلى أن صورة الحميداوي التي نُشرت ضمن الإعلان تُعرض علنًا للمرة الأولى، في ظل غياب ظهوره الإعلامي منذ سنوات، وعدم الكشف عن وجهه بشكل رسمي منذ تأسيس الجماعة عام 2007.

وبحسب معلومات متداولة، يُعرف أحمد محسن فرج الحميداوي بلقب “أبو حسين الحميداوي”، ويُعتقد أنه من مواليد بغداد عام 1971، وينحدر من عائلة تعود أصولها إلى محافظة ميسان جنوب العراق.

وتشير تقارير إلى أن الحميداوي يتبع إجراءات أمنية مشددة، ويعتمد على دائرة ضيقة جدًا في تحركاته، مع تجنّب استخدام الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية بشكل مباشر.

https://x.com/i/web/status/2044038472877404537 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجته سابقًا ضمن قوائم الإرهاب العالمي، في إطار تصنيفها لعدد من القيادات المرتبطة بجماعات مسلحة في العراق.

من جهتها، علّقت إليزابيث تسوركوف على القرار عبر منصة “إكس”، مؤكدة أن الشخص المستهدف بالمكافأة “مسؤول عن مقتل آلاف المدنيين في العراق وسوريا”، على حد قولها.