انتقد رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ما وصفه باستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، داعياً دول مجلس التعاون إلى تبني موقف سياسي موحد وواضح في التعامل مع طهران.

وقال بن جاسم، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن التطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما الحوادث المرتبطة بمضيق هرمز واستهداف عدد من السفن، تؤكد أن دول الخليج ستبقى عرضة لمثل هذه التوترات ما دامت إيران تستخدم المضيق لخدمة أهدافها السياسية، وفق تعبيره.

وأضاف أن طهران تعتمد أسلوباً تفاوضياً يقوم على إطالة أمد المباحثات بما يخدم مصالحها، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من دول الخليج اعتماد سياسة أكثر وضوحاً وحزماً، تقوم على تحديد أسس العلاقة مع إيران.

وانتقد رئيس الوزراء القطري الأسبق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أنها لم تقدم ضمانات كافية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن التصعيد العسكري حال دون استكمال التفاهمات التي كانت مطروحة خلال المفاوضات.

كما تساءل بن جاسم عن غياب ملف قطاع غزة عن الاتفاقات الإقليمية، في ظل استمرار الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة، داعياً إلى التعامل مع قضايا المنطقة ضمن رؤية شاملة.

وأكد أن دول الخليج تسعى إلى إقامة علاقات حسن جوار مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول، لكنه شدد على ضرورة وقف استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط، باعتباره ممراً مائياً دولياً يجب أن تبقى حركة الملاحة فيه حرة.

وتأتي تصريحات بن جاسم في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بعد سلسلة من التطورات الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسط مخاوف إقليمية من اتساع رقعة المواجهة.