توقيف لبناني بشبهة التجسس لصالح الموساد ونقل معلومات عن قيادات في حزب الله

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت شخصًا لبنانيًا من عائلة خليفة، للاشتباه في ارتباطه بجهاز الموساد الإسرائيلي ونقله معلومات أمنية حساسة تتعلق بقيادات وأهداف تابعة لـ حزب الله.

وبحسب التقرير، فإن الموقوف يخضع للتحقيق بشبهة استغلال علاقاته داخل بيئة قريبة من الحزب للحصول على معلومات أمنية، قبل نقلها إلى جهة خارجية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لبناني أن الموقوف يُعد، وفق التحقيقات الأولية، من بين الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم يمتلكون قدرة على الوصول إلى معلومات حساسة بسبب صلاته القريبة من جهات مرتبطة بحزب الله.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات التي يُشتبه بنقلها تتعلق بشخصيات بارزة ومواقع مرتبطة بالحزب، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية واسعة من السلطات اللبنانية حول طبيعة الاتهامات أو مراحل التحقيق.