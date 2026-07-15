الجيش الأمريكي: انتهاء موجة الضربات في إيران بعد استهداف منظومات دفاع ومستودعات صواريخ كروز
ترامب يدرس: هل وكيف يمكن زيادة شدة الضربات ضد إيران • ترامب أوضح أن الهجمات ستستمر: "في كل مرة يبرمون فيها صفقة - ينتهكونها، لم أرَ شيئًا كهذا من قبل" • إيران ردّت بهجمات في دول الخليج وفي الأردن.
أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الأربعاء) أنه بدأ موجة جديدة من الضربات في إيران، وذلك بعد الضربات التي وقعت الليلة الماضية. في وقت سابق، شن الحرس الثوري هجمات في دول الخليج - وحتى في الأردن. وهدد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إيران قائلاً: "الأسبوع المقبل سيكون سيئًا جدًا لإيران - سندمر جميع محطات الطاقة والجسور لديهم، إلا إذا عادوا إلى طاولة المفاوضات". وأضاف وأكد أن "الضربات ستستمر حتى أقرر أنها كافية".
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الجيش الأمريكي: انتهاء موجة الضربات في إيران بعد استهداف منظومات دفاع ومستودعات صواريخ كروز
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) انتهاء موجة الضربات التي استهدفت مواقع داخل إيران.
وذكرت في بيان أن الهجمات طالت منظومات الدفاع الساحلي، ومستودعات صواريخ كروز، إضافة إلى مواقع إطلاق في جزيرة طنب، مؤكدة أن العملية استمرت 90 دقيقة وشهدت استخدام ذخائر دقيقة التوجيه.
توقيف لبناني بشبهة التجسس لصالح الموساد ونقل معلومات عن قيادات في حزب الله
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت شخصًا لبنانيًا من عائلة خليفة، للاشتباه في ارتباطه بجهاز الموساد الإسرائيلي ونقله معلومات أمنية حساسة تتعلق بقيادات وأهداف تابعة لـ حزب الله.
وبحسب التقرير، فإن الموقوف يخضع للتحقيق بشبهة استغلال علاقاته داخل بيئة قريبة من الحزب للحصول على معلومات أمنية، قبل نقلها إلى جهة خارجية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لبناني أن الموقوف يُعد، وفق التحقيقات الأولية، من بين الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم يمتلكون قدرة على الوصول إلى معلومات حساسة بسبب صلاته القريبة من جهات مرتبطة بحزب الله.
وأشار المصدر إلى أن المعلومات التي يُشتبه بنقلها تتعلق بشخصيات بارزة ومواقع مرتبطة بالحزب، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية واسعة من السلطات اللبنانية حول طبيعة الاتهامات أو مراحل التحقيق.
تقرير لبناني: انتهاء جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما
أفادت تقارير لبنانية بانتهاء اليوم الثاني من جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما.
وتناولت المحادثات آليات تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقّعه الجانبان في واشنطن، والذي ينص، من بين بنوده، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين (مناطق تجريبية) وتسليم السيطرة عليهما إلى الجيش اللبناني.
وجرت المحادثات التي عقدت أمس واليوم في روما برعاية سفيري إسرائيل ولبنان لدى واشنطن.
الجيش الإسرائيلي: مقتل قياديين في وحدة "النخبة" التابعة لحماس خلال غارة شمال غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي نفذت الليلة الماضية في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل اثنين من قادة وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس.
وأوضح الجيش أن القتيلين هما علي شملح، نائب قائد سرية في وحدة النخبة، وناصر لوح، قائد خلية في وحدة النخبة التابعة لكتيبة صبرا.
الجيش الأمريكي: بدأنا موجة جديدة من الضربات في إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الجيش الأمريكي شنّ موجة جديدة من الضربات داخل إيران.
وقالت في بيان إن "الضربات تهدف إلى مواصلة استهداف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز."
الجيش البحريني: اعترضنا صواريخ إيرانية كانت تستهدف بلادنا هذا الصباح
قال مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS: "أجرى الرئيس ترامب نقاشاً مع كبار المسؤولين الأمريكيين حول مسألة: "ما إذا كان ينبغي زيادة حدة الهجمات ضد إيران وكيفية القيام بذلك".
الجيش الأردني: اعترضنا ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية هذا الصباح
ترامب غاضبٌ من إيران: "في كل مرة يعقدون فيها اتفاقاً، ينقضونه. كل ما يقولونه كذب. لم أرَ شيئاً كهذا من قبل. ستستمر الهجمات على إيران حتى أقول غير ذلك."
https://x.com/i/web/status/2077154965580075076
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أعلن الجيش الإيراني: لقد هاجمنا المنشآت العسكرية الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن للمرة الثانية
أعلن الحرس الثوري: لقد هاجمنا مركز الدعم اللوجستي والعسكري الأمريكي في الكويت والمنشآت العسكرية في البحرين - وسيظل مضيق هرمز مغلقاً حتى نهاية الاعتداء الأمريكي.
أنهت القيادة المركزية الأمريكية جولة أخرى من الضربات الجوية استمرت سبع ساعات ضد إيران، استهدفت خلالها عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. وأطلقت الطائرات المقاتلة الأمريكية والطائرات المسيّرة والسفن ذخائر دقيقة على مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، بالإضافة إلى القدرات البحرية وأنظمة الدفاع.
يهدد ترامب قائلاً: "سيكون الأسبوع المقبل سيئاً للغاية بالنسبة لإيران. سيأتي دور محطات الطاقة والجسور. سندمر جميع محطات الطاقة الخاصة بهم، وسندمر جميع جسورهم، ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات".
ترامب: "ستستمر الهجمات حتى أقول كفى"