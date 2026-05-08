وسط استمرار التوتر وتعثر المفاوضات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "إيران تسعى لإنشاء جهاز يراقب مضيق هرمز"، معتبراً أن ذلك "أمر غير مقبول"، في إشارة إلى المقترحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بإدارة الملاحة في الممر البحري الحيوي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "لن تقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز".

كما توعد برد عسكري مباشر على أي هجوم يستهدف القوات الأميركية في المنطقة. وقال إن "القوات الأميركية "تعرضت لإطلاق نار من إيران في المياه الدولية أمس الخميس وقامت بالرد"،وتابع"واشنطن تقوم بإغراق الزوارق الإيرانية السريعة التي تهدد الملاحة والقوات الأميركية في الخليج". وشدد على أن "أي إيراني يهاجم القوات الأميركية لن نتركه على قيد الحياة"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستتعامل مع أي كيان يهدد أميركا".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن "الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية منفصلة عن عملية الغضب الملحمي"، في إشارة إلى "العمليات العسكرية الأميركية المستمرة في المنطقة.