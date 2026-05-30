قالت ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل لشبكة NBC اليوم (السبت) إن الطائرة الحربية الأمريكية التي أسقطت فوق جنوب غرب إيران الشهر الماضي، أصيبت على الأرجح بصاروخ صيني الصنع.

وفقًا للتقرير، من المحتمل أنه في المراحل المبكرة من الحرب زودت الصين أيضًا إيران برادار إنذار مبكر بعيد المدى يكتشف الطائرات الشبحية المصممة للتملص من الاكتشاف. المسؤولون في الولايات المتحدة لا يزالون يحققون في الملابسات المحيطة بإسقاط طائرة الـ F-15، حيث كانت هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي يسقط فيها طائرة قتالية أمريكية بنيران العدو.

وأضافت المصادر أن الوقت الذي تم فيه نقل المعدات العسكرية غير واضح، لكن استخدام إيران لأسلحة صينية الصنع يعقّد علاقات الولايات المتحدة مع بكين، في فترة طلب فيها الرئيس دونالد ترامب مساعدة الصين لإنهاء النزاع.

في وقت سابق من هذا الشهر التقى الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الصين شي جينبينغ في بكين. خلال الاجتماع قال رئيس الصين إن على الدولتين أن تصبحا شريكتين وليس خصمين. وردًا على ذلك، وصفه الرئيس الأمريكي بـ"الصديق".

ألقى الاثنان كلمات في ختام مأدبة رسمية أُقيمت، ودعا ترامب شي لزيارة الولايات المتحدة في 24 سبتمبر. وقال الرئيس الأمريكي: "العلاقات بين البلدين هي من بين الأهم في التاريخ العالمي، أجرينا مناقشات إيجابية وبنّاءة للغاية. لدينا فرصة لبناء مستقبل من التعاون والازدهار الأكبر".

في غضون ذلك، قال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن "الصين عرضت المساعدة في القضية الإيرانية - ووعدت بعدم تزويدهم بالأسلحة". وأضاف: "الصين كانت تود أن ترى مضيق هرمز مفتوحاً".