الموجة 13 من الضربات الأميركية على إيران: إصابة مقر قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني

طالت الضربات الأميركية مقر قيادة تابعاً لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد، بحسب ماأعلنته السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، وقال نائب محافظ جيلان علي باقري "استُهدف مقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة زيباكنار هذا الصباح بقنابل العدو الأميركي، ما ألحق أضراراً بقسم من المعدات في المجمع"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بوقوع عدة انفجارات في وقت مبكر من اليوم، بعد أن قال الجيش الأميركي إنه شن موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف في إيران، كما أفادت وسائل إعلامية بوقوع انفجارات بالقرب من جزيرة قشم في مضيق هرمز وحول مدينة بندر عباس الساحلية.

وكانت المناطق القريبة من مدن الأهواز وأنديمشك وأوميدية في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد من بين المناطق المستهدفة، حسبما أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلاً عن السلطات.