أعلن السفير العراقي لدى إيران، ياسر عبد الزهرة الحجاج، أن "وفداً أمنياً عراقياً رفيع المستوى عقد محادثات في طهران، اليوم السبت، تناولت قضايا مكافحة الإرهاب، والتهريب، وأمن الحدود، وتعزيز التعاون الأمني بشكل عام بين البلدين".

وفي تدوينة له على منصة "إكس" ، أوضح الحجاج أن الوفد ناقش ملفات ذات "أهمية استراتيجية وحساسية عالية"، بما في ذلك ضبط الحدود وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك بين بغداد وطهران.وأضاف الحجاج أن الاجتماع يهدف إلى استكشاف المزيد من "آفاق التعاون الأمني بين بغداد وطهران".

وفي وقت سابق من، اليوم السبت، حذر محمد مخبر، المستشار البارز للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي -والذي شغل منصب الرئيس الإيراني المؤقت عقب وفاة إبراهيم رئيسي عام 2024- بغداد من السماح باستخدام حدودها من قبل "أعداء الإسلام".وكتب مخبر أن "تقاسم المصير المشترك مع الجيران" يعد مبدأً أساسياً في السياسة الخارجية الإيرانية، مشيراً إلى أن إيران وقفت إلى جانب العراق خلال "أحلك أيامه". وأضاف أن طبيعة العلاقة "تتطلب من بغداد توخي اليقظة بشأن قضايا الحدود"، كي لا يتحول العراق إلى "أداة في أيدي أعداء الإسلام" أو "وسيلة لتنفيذ سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".