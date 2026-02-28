رسالة أمريكية حاسمة لدمشق بشأن معدات الاتصالات الصينية

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة حذّرت سوريا من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الاتصالات، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المصالح الأميركية ويهدد الأمن القومي.

وجرى نقل الرسالة خلال اجتماع غير معلن في سان فرانسيسكو بين وفد من وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل. وبحسب المصادر، طلب الجانب الأميركي توضيحات بشأن خطط دمشق المتعلقة بمعدات الاتصالات الصينية، في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء بنيتها التحتية المتضررة بعد سنوات الحرب.

دبلوماسي أميركي أوضح أن واشنطن حثّت سوريا على استخدام التكنولوجيا الأميركية أو تكنولوجيا دول حليفة، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بقدرة السلطات الصينية على الوصول إلى بيانات حساسة بموجب القوانين الصينية. في المقابل، نفت بكين مرارًا اتهامات استخدام التكنولوجيا لأغراض تجسس.

وأكدت وزارة الاتصالات السورية أن قراراتها تُتخذ وفق معايير فنية وأمنية وطنية، مع إعطاء أولوية لتنويع الشراكات بما يخدم المصلحة الوطنية. وتشير تقارير إلى أن البنية التحتية للاتصالات في سوريا تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الصينية، في ظل القيود والعقوبات الأميركية التي أعاقت وصول الشركات الأميركية إلى السوق السورية خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه دمشق إلى جذب استثمارات أجنبية لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات، الذي يعاني من ضعف التغطية وبطء الإنترنت في العديد من المناطق.