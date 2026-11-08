متنكّرًا بزيّ حريدي.. اعتقال فلسطيني بعد اقتحام منازل في القدس

اعتقل أفراد شرطة إسرائيلية في منطقة القدس، مساء أمس (السبت)، فلسطينيًا من سكان الضفة الغربية يبلغ من العمر 29 عامًا، للاشتباه في اقتحامه منازل في حي جيلو بالقدس وسرقة مقتنيات منها، متنكرًا بزيّ يهودي حريدي.

جاء اعتقال المشتبه به بعد تلقي مركز اتصالات الشرطة بلاغات عن شخص يثير الشبهات يتجول في حي غيلو بالقدس، فيما وردت بالتزامن بلاغات أخرى عن الاشتباه باقتحام منزل في الحي.

أوقف أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان المشتبه به، الذي كان يرتدي بدلة باللونين الأسود والأبيض، ويضع قبعة ويلصق خصلتي شعر جانبيتين ليبدو، كما ذُكر، كشخص يهودي متدين من الحريديم. وخلال تفتيشه، عُثر بحوزته على ممتلكات يُشتبه في أنها مسروقة وأدوات اقتحام.

إقرأ المزيد "جيش العدو": مسيرة حاشدة للحريديم في القدس تحتفي بالمتهربين من الخدمة وتوزع 1000 شاقل | i24NEWS

أُحضر المشتبه به للتحقيق في مركز شرطة موريا بالقدس، وفي ختام التحقيق أُحضر إلى محكمة الصلح في القدس، حيث مُدّد توقيفه ليومين.