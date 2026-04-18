سموتريتش يكشف: تحالفات مستقبلية قد تفتح الباب لقواعد إسرائيلية خارج البلاد

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل تمر بمرحلة إعادة صياغة لعقيدتها الأمنية، تقوم على توسيع نطاق عملها الدفاعي والهجومي خارج حدودها التقليدية، في إطار ما وصفه بتغير شامل في مفهوم الأمن القومي.

وفي مقابلة مع صحيفة مع معاريف، أوضح سموتريتش أن إسرائيل لم تعد تعتمد على نموذج “الدفاع داخل الحدود فقط”، مشيرًا إلى أن التوجهات الجديدة داخل المنظومتين السياسية والأمنية تتجه نحو “انتشار أوسع” يهدف إلى التعامل مع التهديدات الإقليمية بشكل استباقي.

وأضاف أن إسرائيل قد تتجه مستقبلًا إلى بناء تحالفات جديدة مع دول مختلفة، قد تشمل – بحسب رؤيته – إمكانية إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في بعض الدول، ضمن ترتيبات أمنية واستراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز القدرة على الردع وحماية المصالح الإسرائيلية خارج الحدود.

وأشار سموتريتش إلى أن هذا التحول يأتي في سياق تغيّر طريقة إدارة الصراعات في المنطقة، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة عكست، من وجهة نظره، نهجًا أكثر حسمًا في التعامل مع التهديدات المسلحة، بما في ذلك استهداف البنى التحتية العسكرية بعد إخلاء مناطق مدنية في مناطق القتال.

كما تحدث عن ما اعتبره تعزيزًا في مكانة إسرائيل الإقليمية، قائلاً إنها باتت تُنظر إليها كقوة أكثر جرأة وتأثيرًا، في ظل تغيّر ميزان الردع في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالمستقبل، ربط الوزير هذه التوجهات برؤية أوسع تشمل تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لإسرائيل وتطوير دورها كمركز إقليمي في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد، مشيرًا إلى مشاريع محتملة لطرق تجارية وطاقة تربط بين مناطق مختلفة عبر إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه النقاش الداخلي في إسرائيل جدلًا حول مستقبل العقيدة الأمنية، وحدود الدور العسكري الإسرائيلي خارج الأراضي التي تسيطر عليها.