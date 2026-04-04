اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصاً في مظاهرة بتل أبيب لـ"انتهاكم قرار المحكمة العليا وتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية"

تجمّع مئات المتظاهرين، مساء اليوم السبت، في ساحة هابيما بتل أبيب احتجاجًا على الحرب. جاء ذلك بعد أن أبلغت قيادة الجبهة الداخلية المحكمة العليا أنها تسمح بتنظيم مظاهرة بمشاركة 150 شخصًا فقط. وقد ألقت الشرطة القبض حتى الآن على 10 مثيري شغب في الموقع، وأعلنت تفريق المظاهرة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قضت المحكمة العليا بأنه يُسمح بتجمّع ما يصل إلى 600 مشارك في مظاهرة بساحة هابيما، وفي ثلاثة مواقع أخرى في البلاد، يُسمح بتنظيم مظاهرات بمشاركة 150 شخصًا كحد أقصى.

ومن جهته قال إيتامار بن غفير "إن قرار المحكمة العليا الصادر اليوم السبت يُعرّض المتظاهرين والشرطة والمقاتلين للخطر. فحتى في المسجد الأقصى وحائط البراق والأماكن المقدسة الأخرى، لا تسمح قيادة الجبهة الداخلية للمصلين بالوصول، لكن المحكمة العليا أصدرت يوم السبت قرارًا آخر يضر بأمن الشرطة والمواطنين."