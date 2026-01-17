حصري لـ i24NEWS: مسؤولون إسرائيليون ينتقدون نفوذ ويتكوف على السياسة الأمريكية تجاه غزة وإيران

في خضم الخلافات المتزايدة مع إدارة ترامب حول تشكيل هيئة السلام لغزة ومسألة توجيه ضربة لإيران، يشير مسؤولون إسرائيليون إلى شخصية محورية وراء قرارات تُعتبر مناقضة للمصالح الإسرائيلية: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

ويشير المسؤولون إلى استياء مستمر من ويتكوف. وصرحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء نتنياهو لقناة i24NEWS، مساء اليوم السبت، قائلة "منذ عدة أشهر، يسود شعور بأن المبعوث ستيف ويتكوف يتمتع بعلاقات قوية، لأسبابه الخاصة، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأن المصالح الإسرائيلية لا تُؤخذ بعين الاعتبار في قراراته في بعض الأحيان".

ويتعلق هذا النقد بكل من المقترح الخاص بإشراك تركيا وقطر في هيئات إدارة غزة، والتهديد الإيراني. وقد عبّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن ذلك بوضوح: "إذا تبيّن أنه من بين الذين يعرقلون توجيه ضربة لإيران، فهذا ليس مجرد صدفة".