الجيش الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية عسكرية في آراك وسط إيران

هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بنى تحتية عسكرية في آراك وسط إيران، أفاد مسؤول إيراني باستهداف مفاعل آراك الإيراني لأبحاث الماء الثقيل، بحسب ما نقلته وكالة فارس، وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذاراً بإخلاء منطقتين في آراك التي تُعرف بأنها مدينة صناعية، تضم مصانع كبرى في مجالات المعادن والآلات والطاقة.

وفي السياق أفاد الإعلام الإيراني بأن غارات جوية أميركية إسرائيلية ألحقت، الجمعة، أضراراً بمصنعين رئيسيين للصلب في إيران. وكالة أنباء فارس "قبل دقائق، استهدف مصنعا خوزستان للصلب (جنوب غرب)، ومباركه للصلب في أصفهان (وسط) في هجومين منفصلين".

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن استهداف مصانع الصلب في إيران كانت أوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكاتس، كما أن مدينة آراك قريبة من منشآت مهمة، أبرزها مفاعل آراك للماء الثقيل، الذي يرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع ضربات على مواقع للحرس الثوري في كرمانشاه غربي البلاد.