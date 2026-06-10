دمشق تحت تداعيات المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

رغمَ عدمِ انخراطِ سوريا مباشرةً في المواجهةِ العسكريةِ المتجددةِ بينَ إسرائيلَ وإيران، فإنَّ تداعياتِ التصعيدِ عادتْ لتفرضَ نفسَها على المشهدِ السوري. فمعَ تبادلِ الضرباتِ بينَ الجانبين، عُثرَ على بقايا صاروخٍ في محيطِ دمشق، فيما أُغلقتْ أجزاءٌ من المجالِ الجويِّ السوريِّ وتكررتْ مشاهدُ الاعتراضاتِ والانفجاراتِ في سماءِ العاصمة، وسطَ مخاوفَ متجددةٍ من المخاطرِ التي تشكلها بقايا الصواريخِ على المدنيين.

عادتْ تداعياتُ المواجهةِ العسكريةِ بينَ إسرائيل وإيران لتظهرَ في الأجواءِ السورية، بعدما عُثرَ على صاروخٍ إيرانيٍّ مغروسٍ جزئيًّا في حقلٍ زراعيٍّ على أطرافِ دمشق، عقبَ ليلةٍ شهدتْ تبادلًا للضرباتِ الصاروخيةِ بينَ الجانبين.

وأظهرتْ مشاهدُ مصورةٌ جزءًا من صاروخٍ مغروسٍ في الأرضِ ومحاطًا بآثارِ احتراقٍ، فيما أفادَ سكانٌ محليونَ بسماعِ دويِّ انفجارٍ قويٍّ خلالَ ساعاتِ الليلِ قبلَ اكتشافِ الجسمِ الصاروخيِّ في ساعاتِ الصباح.

وعقبَ التصعيد، أعلنتِ الهيئةُ العامةُ للطيرانِ المدنيِّ تعليقَ حركةِ الملاحةِ الجويةِ في مطارِ دمشق الدولي وإغلاقَ أجزاءٍ من المجالِ الجويِّ السوريّ، بينما تحدثتْ وسائلُ إعلامٍ محليةٌ عن سماعِ انفجاراتٍ في سماءِ العاصمةِ ناجمةٍ عن عملياتِ اعتراضٍ للصواريخ.

ورغمَ أنَّ سوريا ليستْ طرفًا مباشرًا في المواجهةِ الحاليةِ، فإنَّ أجواءَها تحولتْ مجددًا إلى ممرٍّ للصواريخِ ووسائطِ الاعتراض، ما يزيدُ من مخاطرِ سقوطِ الحطامِ والأجسامِ غيرِ المنفجرةِ داخلَ المناطقِ المأهولة.

ويشيرُ مراقبونَ إلى أنَّ وجودَ منظوماتِ دفاعٍ جويٍّ في جنوبِ سوريا، نُشرتْ بدعمٍ أميركيٍّ وبموافقةِ السلطاتِ في دمشق، ساهمَ خلالَ جولاتِ التصعيدِ السابقةِ في اعتراضِ عددٍ من الصواريخِ الإيرانية، الأمرُ الذي أدى إلى سقوطِ أجزاءٍ منها داخلَ الأراضيِ السورية، ولا سيما في محافظاتِ الجنوبِ القريبةِ من خطِّ المواجهةِ