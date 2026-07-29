تتزايد التقديرات في جهاز الأمن بأن الولايات المتحدة تقترب من رد فعل مضاد كبير، في أعقاب سلسلة التحركات الأخيرة لإيران، وذلك بحسب ما أفاد به هذا المساء (الأربعاء) مراسلنا السياسي غاي عازريئيل. في واشنطن يسود الفهم أن الحديث يدور عن نمط تصعيد يتطلب رداً أوسع وأكثر شدة.

قال مصدر أمني رفيع إن "الأمريكيين يستعدون لشيء أكبر بكثير من كل ما رأينا حتى الآن". ووفقًا للمعلومات المتراكمة في إسرائيل، فإن الاستعدادات في الولايات المتحدة تشير إلى تخطيط لخطوة واسعة النطاق - وليس مجرد رد فعل موضعي آخر.

هذا التقدير لا يستند إلى حدث واحد فقط، بل إلى خلفية تراكم أحداث خطيرة: الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، استهداف مواقع في السعودية من قبل جماعات موالية لإيران من العراق، التهديدات من طهران تجاه أذربيجان وأوكرانيا، الرفض للتوصل إلى تسويات في مضيق هرمز، ووفقًا للتقديرات - أيضًا الهجوم الأخير على الأراضي المصرية.

مجمل هذه الأحداث يثبت، بحسب مصادر أمنية، أن إيران تشد الحبل وتزيد من مستوى المواجهة في عدة ساحات في آن واحد. الآن، يبدو أن الرد الأمريكي سيكون واسعاً وحازماً أكثر من كل ما رأيناه حتى الآن.