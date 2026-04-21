نجاة القيادي في الجهاد الإسلامي أكرم العجوري من هجوم داخل إيران قبل لحظات من الاستهداف

مصادر تشير إلى أن القيادي أكرم العجوري غادر الموقع المستهدف قبل ساعات من الهجوم، وسط تشديدات أمنية متزايدة داخل إيران

i24NEWS
أفادت تقارير إعلامية بأن القيادي البارز في حركة حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري نجا من محاولة اغتيال استهدفته في مدينة قم الإيرانية خلال شهر مارس\آذار الماضي، ضمن ما وُصف بسلسلة عمليات مرتبطة بتصعيد إقليمي.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نقلًا عن مصادر داخل الحركة أن موقعًا تحت الأرض يُعتقد أن العجوري كان من المفترض أن يتواجد فيه، تعرض لقصف، إلا أنه لم يكن موجودًا في المكان وقت الاستهداف، بعد مغادرته قبل ساعات أو يوم من الحادثة.

Video poster
هل تشارك إيران أم لا؟ رسائل متضاربة قبل الجولة الثانية… ودونالد ترامب قد ينضم لمحادثات إسلام آباد

وأوضحت المصادر أن العجوري يعتمد على تغيير أماكن إقامته بشكل متكرر، ضمن إجراءات أمنية مشددة، وبمرافقة عناصر من جهاز “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، ما قد يكون ساهم في نجاته من الهجوم.

وبحسب التقرير، فإن الموقع المستهدف سبق أن استخدمه قيادي إيراني بارز في فيلق القدس، قُتل في هجوم سابق، وكان مسؤولًا عن التنسيق مع فصائل فلسطينية ولبنانية مسلحة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حركة الجهاد الإسلامي أو من الجانب الإيراني بشأن هذه التقارير، فيما تشير المصادر إلى أن قيادات الحركة داخل إيران رفعت من مستوى الإجراءات الأمنية تحسبًا لأي عمليات استهداف جديدة.

