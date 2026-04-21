أفادت تقارير إعلامية بأن القيادي البارز في حركة حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري نجا من محاولة اغتيال استهدفته في مدينة قم الإيرانية خلال شهر مارس\آذار الماضي، ضمن ما وُصف بسلسلة عمليات مرتبطة بتصعيد إقليمي.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نقلًا عن مصادر داخل الحركة أن موقعًا تحت الأرض يُعتقد أن العجوري كان من المفترض أن يتواجد فيه، تعرض لقصف، إلا أنه لم يكن موجودًا في المكان وقت الاستهداف، بعد مغادرته قبل ساعات أو يوم من الحادثة.

وأوضحت المصادر أن العجوري يعتمد على تغيير أماكن إقامته بشكل متكرر، ضمن إجراءات أمنية مشددة، وبمرافقة عناصر من جهاز “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، ما قد يكون ساهم في نجاته من الهجوم.

وبحسب التقرير، فإن الموقع المستهدف سبق أن استخدمه قيادي إيراني بارز في فيلق القدس، قُتل في هجوم سابق، وكان مسؤولًا عن التنسيق مع فصائل فلسطينية ولبنانية مسلحة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حركة الجهاد الإسلامي أو من الجانب الإيراني بشأن هذه التقارير، فيما تشير المصادر إلى أن قيادات الحركة داخل إيران رفعت من مستوى الإجراءات الأمنية تحسبًا لأي عمليات استهداف جديدة.