إسرائيل تستعد لسيناريو الحرب في حال انهيار المحادثات بين واشنطن وطهران

في إسرائيل يتابعون التطورات في المفاوضات بين طهران وواشنطن – ويقدّرون أنها لن تؤدي إلى اتفاق شامل • حالياً هناك استعداد لسيناريو تجدد القتال – في حال انهارت المحادثات •

غاي عزرئيل ■ مراسل مختص بالشؤون السياسية في القناة العبرية | @GuyAz
دقيقة 1
دقيقة 1
هجوم في إيران في عملية "زئير الأسد"، أرشيفAP Photo/Vahid Salemi

يتابعون في إسرائيل السبت التطورات في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان. التقديرات تشير إلى أنه، بناءً على المواقف المتشددة للفريق الإيراني، فإن المحادثات لن تؤدي إلى اتفاق شامل. مراسل الشؤون السياسية للقناة العبرية، غاي عزريئيل، أفاد أن إسرائيل تستعد لاحتمال العودة للقتال إذا انهارت المحادثات.

بالتوازي، في إسرائيل يأملون ويؤمنون أن الأميركيين لن يتنازلوا في المحادثات عن المبادئ المهمة لإسرائيل. الحديث هنا ليس فقط عن قضايا البرنامج النووي ومضيق هرمز، بل أيضاً عن فرض قيود جدية على برنامج الصواريخ ووقف الدعم للجماعات المسلحة 

Video poster
"الشعب البناني لن يبقي الحكومة يوما اذا توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل "

دعم الأذرع الموالية لايران يشمل استكمال العمل مع حزب الله، إذا لم تُسفر المحادثات المباشرة حول نزع سلاح التنظيم عن اتفاق يُرضي إسرائيل.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف بنفسه بحقيقة أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل بعد وادعى - سننجزها إما بالتوافق أو باستئناف القتال.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات