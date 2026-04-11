إسرائيل تستعد لسيناريو الحرب في حال انهيار المحادثات بين واشنطن وطهران

يتابعون في إسرائيل السبت التطورات في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان. التقديرات تشير إلى أنه، بناءً على المواقف المتشددة للفريق الإيراني، فإن المحادثات لن تؤدي إلى اتفاق شامل. مراسل الشؤون السياسية للقناة العبرية، غاي عزريئيل، أفاد أن إسرائيل تستعد لاحتمال العودة للقتال إذا انهارت المحادثات.

بالتوازي، في إسرائيل يأملون ويؤمنون أن الأميركيين لن يتنازلوا في المحادثات عن المبادئ المهمة لإسرائيل. الحديث هنا ليس فقط عن قضايا البرنامج النووي ومضيق هرمز، بل أيضاً عن فرض قيود جدية على برنامج الصواريخ ووقف الدعم للجماعات المسلحة

دعم الأذرع الموالية لايران يشمل استكمال العمل مع حزب الله، إذا لم تُسفر المحادثات المباشرة حول نزع سلاح التنظيم عن اتفاق يُرضي إسرائيل.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف بنفسه بحقيقة أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل بعد وادعى - سننجزها إما بالتوافق أو باستئناف القتال.