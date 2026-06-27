تقرير: إيران توسّع أجندة التفاوض مع واشنطن.. غزة والضفة تدخلان محادثات سويسرا

تحرك إيراني لتوسيع أجندة التفاوض يتجاوز الملف اللبناني نحو الساحة الفلسطينية، وفق تسريبات من كواليس المحادثات.

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عناصر عز الدين القسام في غزة
عناصر عز الدين القسام في غزة Ayman Alhassi/Flash 90

كشف مصدر دبلوماسي مطلع على تفاصيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أن الملف الفلسطيني، بما يشمل الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، طُرح خلال جولات التفاوض التي جرت في سويسرا بمبادرة من الوفد الإيراني.

وبحسب المصدر لهيئة البث الرسمية ، ركزت المناقشات الإقليمية بشكل أساسي على الساحة اللبنانية، إلا أن محاولة إدراج الملف الفلسطيني في جدول الأعمال تعكس، وفق التقديرات، رغبة إيرانية في توسيع نطاق القضايا المطروحة ضمن المسار التفاوضي.

"العالم كله وترامب يريدون السلام إلا نتنياهو والذي يستمر بالحرب للحفاظ على مكانته السياسية"
"العالم كله وترامب يريدون السلام إلا نتنياهو والذي يستمر بالحرب للحفاظ على مكانته السياسية"

كما أشار المصدر إلى أن التحركات الإيرانية الأخيرة تأتي بالتوازي مع اتصالات سياسية أجرتها طهران مع شخصيات فلسطينية، في إطار تأكيد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وإبقائها ضمن الملفات المطروحة في المحافل والمفاوضات الإقليمية والدولية.

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