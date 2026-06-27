كشف مصدر دبلوماسي مطلع على تفاصيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أن الملف الفلسطيني، بما يشمل الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، طُرح خلال جولات التفاوض التي جرت في سويسرا بمبادرة من الوفد الإيراني.

وبحسب المصدر لهيئة البث الرسمية ، ركزت المناقشات الإقليمية بشكل أساسي على الساحة اللبنانية، إلا أن محاولة إدراج الملف الفلسطيني في جدول الأعمال تعكس، وفق التقديرات، رغبة إيرانية في توسيع نطاق القضايا المطروحة ضمن المسار التفاوضي.

كما أشار المصدر إلى أن التحركات الإيرانية الأخيرة تأتي بالتوازي مع اتصالات سياسية أجرتها طهران مع شخصيات فلسطينية، في إطار تأكيد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وإبقائها ضمن الملفات المطروحة في المحافل والمفاوضات الإقليمية والدولية.