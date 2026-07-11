بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على هجوم 7 أكتوبر، وبعد عام ونصف من العمل الدؤوب، أكملت الشرطة الإسرائيلية إعداد ما يقارب أربعين تحقيقًا داخليًا معمقًا، تناولت أداء قواتها خلال الهجوم، وذلك وفقًا لما أعلنه مساء اليوم السبت، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في قناة i24NEWS، لي عياش.

ورغم التوترات الداخلية، سيتم تقديم النتائج الجديدة والوثائق الكاملة شخصيًا لأسر الضحايا في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع المقبل، حيث سيُقدم كل تحقيق من قبل ضابط شرطة برفقة مرافق محترف.

وتعهد مفوض الشرطة، اللواء داني ليفي، بتقديم شفافية كاملة، ووعد قائلًا: "من الضروري زيارة كل أسرة، وسنقدم لهم كل الحقيقة التي استطعنا الحصول عليها - مقاطع الفيديو، تسجيلات أجهزة الاتصال اللاسلكي، الشهادات، وكل قاعدة بيانات تم العثور عليها. الشرطة تقول الحقيقة". وأضاف المفوض، مؤكدًا على الأهمية العامة للنتائج، مشيرًا إلى أنه شخصيًا انبهر بما كُشف عن جهود التواصل، وشجاعة ضباط الشرطة الذين خاطروا بحياتهم في ذلك اليوم، وقيمهم.

وتشمل هذه التحقيقات الحساسة النقاط المحورية الرئيسية للقتال التي تتحمل مسؤوليتها الشرطة، بما في ذلك الهجوم في حفل النوبة في الرائيم، وسلسلة صنع القرار، والإعلان الرسمي عن أمر الطوارئ "فك الارتباط الفلسطيني"، إلى جانب إعادة تمثيل العديد من مواقع القتال الأخرى التي شاركت فيها الشرطة.

وقد أثارت هذه العملية المعقدة عاصفة من التوترات الحادة داخل القيادة العليا للشرطة. كما أفاد موشيه شتاينمتز، المعلق السياسي في قناة i24NEWS، يوم الخميس من هذا الأسبوع، ونظرًا لقلق قيادة الشرطة البالغ إزاء تسريب نتائج حساسة، وقّع المشاركون على نماذج "سرية" خاصة. وقد جرى تلخيص النتائج في اجتماع مصغر ضم ستة ضباط شرطة فقط.