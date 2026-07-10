ترامب يصدر أوامر بقصف إيران "بمستويات لم تشهدها من قبل" في حال اغتياله

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بشن هجوم انتقامي واسع النطاق على إيران في حال نجحت طهران في اغتياله، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك بوست، اليوم الجمعة، ورداً على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن إسرائيل زودت واشنطن مؤخراً بمعلومات استخباراتية حول مؤامرة إيرانية جديدة ضده، أشار ترامب إلى أنه لا يعتقد أن هذه المعلومات تشير إلى خطة جديدة، قائلاً إن طهران سعت لاغتياله لسنوات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تبين أن إسرائيل شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران سعت لاغتيال ترامب. ولم تُعلن تفاصيل المؤامرة.

وكانت إيران قد هددت مراراً بالانتقام على خلفية الضربة الأمريكية بطائرة مسيرة في يناير/كانون الثاني 2020 التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، وهي عملية أمر بها ترامب خلال ولايته الأولى.

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى العميل الإيراني فرهاد شاكري في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مدعيةً أن الحرس الثوري الإسلامي أمره بوضع خطة لاغتيال ترامب. وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس/آذار إن القوات الأمريكية قتلت قائد وحدة إيرانية متورطة في محاولة سابقة لاغتيال الرئيس.

جاء هذا التهديد وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، حيث أعلن ترامب يوم الأربعاء أن وقف إطلاق النار قد انتهى فعلياً. وقال: "أعتقد أن الأمر انتهى. لا أريد التعامل معهم. إنهم حثالة. إنهم مرضى. يقودهم مرضى". وجاءت هذه التصريحات عقب هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز، ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران، وتبادل جديد للضربات الأمريكية والإيرانية.