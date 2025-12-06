حصري: ترامب سيكشف عن مجلس السلام في 15 ديسمبر وسط مخاوف إسرائيلية بخصوص نزع السلاح | تفاصيل

مع اقتراب الولايات المتحدة بسرعة من المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن تشكيل الهيئة الانتقالية لـ"مجلس السلام" (BoP) في 15 ديسمبر، جاء هذا وفقًا لمصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى صرح بذلك لـ i24NEWS.

سيتولى هذا المجلس الرفيع المستوى، برئاسة ترامب، الإشراف على الحكم المؤقت لغزة، ومراقبة تمويل إعادة الإعمار، وتهيئة الأرضية لتسليم السلطة لاحقًا إلى سلطة فلسطينية مُصلحة.

سيترأس المجلس مجلسًا تنفيذيًا دوليًا يتولى إدارة العمليات؛ وحكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة تتكون من خبراء غير منتسبين لحركتي حماس أو فتح، والذين سيتولون شؤون الإدارة.

يأتي الإعلان المخطط له وسط ضغط أمريكي مكثف ومستمر: إذ سيصل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى إسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولتلقي إحاطات حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

سيزور والتز أيضاً معبر كرم أبو سالم للتركيز على توزيع المساعدات الإنسانية وتفقد مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) الذي يشرف على المساعدات إلى غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار. وتعتمد المرحلة الثانية على مزيد من انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة استقرار دولية، وإحراز تقدم نحو نزع سلاح حماس، إلا أن إسرائيل تخشى أن يكون نزع سلاح حماس أمراً يغفله المسؤولون الأمريكيون بينما تواصل الجماعة إعادة بناء قواتها في المنطقة الحمراء التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية بالفعل.