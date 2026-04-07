قبل مهلة دونالد ترامب: مفاوضات متعثرة مع إيران وقلق متصاعد في البيت الأبيض

قال مسؤولون أمريكيون رسميون الليلة (الثلاثاء) لصحيفة وول ستريت جورنال إن هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران في محادثات التفاوض، قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب.

بحسب التقرير، يُبدي ترامب تشاؤماً متزايداً خلال المحادثات المغلقة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، نظراً لصعوبة تضييق الفجوة بين الطرفين. وفي الوقت نفسه، تُشير مصادر إلى أنه في حال عدم إحراز تقدم ملموس، فقد يُصدر الرئيس تعليمات نهائية بالإضرابات في وقت مبكر من اليوم.

ومع ذلك، فإن التقدير في البيت الأبيض قد يتغير أيضًا بحسب التطورات في الاتصالات خلال الساعات القريبة.

كما هو معروف، قدمت طهران أمس ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء القتال، والذي نُقل عبر باكستان - ورفضت فكرة وقف إطلاق النار، وذلك حسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية IRNA.

وفقًا للتقرير، وضعت إيران سلسلة من المطالب في إطار عشرة بنود، من بينها إنهاء شامل ودائم للحرب في المنطقة، رفع العقوبات وإعادة الإعمار. بالإضافة إلى ذلك، طالبت طهران بدفع بروتوكول يضمن عبورًا آمنًا للسفن في مضيق هرمز.