تستعد للمواجهة؟ إيران في جولة من تجارب الصواريخ الباليستية

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن إيران أجرت تجارب صاروخية في عدة مواقع داخل البلاد.وقالت الوكالة إن هذه التجارب تأتي ضمن جهود إيران لتطوير قدراتها الصاروخية وتعزيز جاهزية قواتها المسلحة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول نوع الصواريخ المستخدمة أو مدى هذه التجارب.

هذا وأبلغت أجهزة استخبارات أجنبية مجلة "إيران إنترناشونال"، وهي مجلة مناهضة للنظام، يوم الاثنين، أنها رصدت نشاطًا غير معتاد مرتبطًا بالقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، ما استدعى تكثيف المراقبة.

يأتي هذا الخبر وسط تقارير من مواطنين في أنحاء إيران عن نشاط صاروخي في مختلف أنحاء البلاد، حيث سُمعت أصوات عالية قرب خرم آباد، وشوهدت آثار دخان فوق مشهد ومدن أخرى. وتشير التقارير إلى أن هذه التجارب هي لصواريخ باليستية.

بموازاة ذلك، قال اليوم رئيس هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة إن معظم مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران بقيت داخل البلاد على الرغم من الأضرار التي لحقت بالمرافق النووية، محذرًا في الوقت نفسه من الفجوات المتزايدة في الرقابة.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل גרוסי، لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" إن الوكالة تفتقر إلى معلومات كافية حول وضع المواقع النووية الإيرانية، ووصف الوضع بأنه "سلبي جداً" من وجهة نظر عدم انتشار الأسلحة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، قال غروسي إنه حتى إذا تضررت بعض المنشآت بشدة، فإن التقديرات تشير إلى أن "معظم اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران لا يزال داخل البلاد". وأضاف غروسي أن وجود هذه المادة داخل إيران يبقى مصدر قلق رئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.